Incidente ad Agropoli: ferito un giovane

Incidente stradale questa sera, poco prima delle 19, tra via Moio e via Belvedere ad Agropoli. In prossimità di un incrocio si sono scontrate una moto e un’auto, una Fiat Uno; violento l’impatto: a riportare la peggio è stato il ragazzo a bordo del mezzo che è stato scaraventato a terra.

I soccorsi

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della Croce Rossa; il ferito, un giovane del posto di 24 anni, è stato immobilizzato e trasferito in ospedale.

A ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità gli agenti della polizia municipale agli ordini del comandante Antonio Rinaldi.

Per il ripristino e la messa in sicurezza della strada presenti gli uomini di Pissta.