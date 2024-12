Incidente ad Agropoli, coinvolta anche auto di una scuola guida

Incidente stradale questa mattina ad Agropoli. È accaduto in viale Lazio, all’incrocio con via Campania, proprio nei pressi del centro per l’impiego.

La dinamica

A scontrarsi due auto, tra cui una vettura di una scuola guida locale con a bordo insegnante e studente. Una delle due automobili dopo l’impatto è finita contro un muro.

Da comprendere l’esatta dinamica dell’incidente, ma potrebbe aver influito anche l’asfalto viscido a causa della pioggia delle ultime ore.

Sul posto, per veicolare il traffico e ricostruire l’accaduto gli agenti della polizia municipale. Presente anche il personale di Pissta per il ripristino della sede stradale. Per fortuna, vista la velocità moderata, non si registrano feriti gravi. Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo.