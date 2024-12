Incidente a Vallo Scalo: coppia finisce fuori strada

Serata movimentata quella di ieri a Vallo Scalo, intorno alle ore 19:00. Una giovane coppia ha vissuto una brutta disavventura che sembrerebbe essere stata causata da un errore del navigatore satellitare.

La ricostruzione

I due, provenienti da Rocca Cilento, erano diretti in un ristorante del posto per cenare, ma il tragitto si sarebbe trasformato in un incubo. Secondo quanto ricostruito, il navigatore avrebbe indicato una strada secondaria, apparentemente poco segnalata, che li avrebbe condotti fuori dal percorso principale.

I soccorsi

L’auto è finita in un canale, immobilizzandosi e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra cui un’ambulanza, che ha trasportato i giovani all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Tanta la paura ma fortunatamente, sembrerebbe che le loro condizioni non siano gravi.