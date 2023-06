Incidente a Vallo della Lucania: auto si ribalta, ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 18 in Località Spinacelli a Vallo della Lucania. A rimanere coinvolta nel sinistro è stata una Mercedes Classe A con a bordo una 54enne originaria della Bulgaria. Per cause in corso di accertamento, la donna che si trovava alla guida ha improvvisamente perso il controllo dell’autovettura e quest’ultima si è capovolta su se stessa.

I soccorsi

Tanta la paura per la malcapitata che è rimasta incastrata nella macchina. Sul posto necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno dovuto estrarre la 54enne dalle lamiere.

Necessario è stato anche l’intervento dei sanitari del 118 a bordo di due ambulanze provenienti dal “San Luca” di Vallo della Lucania dove la donna successivamente è stata trasferita per i dovuti accertamenti del caso.

Le condizioni della donna

Diverse le ferite riportate ma fortunatamente la malcapitata è risultata sempre vigile e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania e gli agenti della Polizia Municipale che hanno partecipato a tutte le necessarie operazioni.