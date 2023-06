Incidente a Milano: Licusati tira un sospiro di sollievo per Anna

Le condizioni di salute di Anna, una 33enne originaria di Licusati, frazione collinare del Comune di Camerota, sembrano essere fuori pericolo dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale a Milano lo scorso sabato notte. La giovane stava guidando il suo motorino quando è stata coinvolta in un terribile sinistro intorno alle 3 di notte.

Immediatamente dopo l’incidente, sono arrivati i soccorsi che hanno trasferito Anna in ambulanza presso un ospedale di Milano, dove attualmente è ricoverata. La giovane ha riportato diverse fratture sul corpo e sembra che anche un rene abbia subito gravi danni a causa dell’impatto.

Le condizioni della 33enne

Una volta giunta in ospedale, Anna è stata presa in cura immediatamente dai medici, che hanno riconosciuto la gravità delle sue condizioni di salute. Successivamente è stata sedata e trasferita nel reparto di Terapia Intensiva.

La notizia dell’incidente ha raggiunto rapidamente il piccolo centro cilentano dove vivono i genitori di Anna e le sue due sorelle. La madre e una delle sorelle sono subito partite per Milano per essere accanto ad Anna in questo momento drammatico e delicato.

Nella giornata di ieri, l’equipe medica dell’ospedale ha deciso di sottoporre Anna a un delicato intervento al femore, che sembra sia andato bene. Fortunatamente, nonostante le fratture multiple e i problemi al rene, la giovane sembra essere fuori pericolo. Tuttavia, l’attenzione rimane alta e sarà necessario attendere i prossimi giorni per avere un quadro clinico più preciso.

Le indagini

Le autorità di Milano stanno indagando sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto la giovane cilentana, trasferitasi nella città per motivi di lavoro. Anna lavora come cameriera in un locale milanese, ma al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente e i dettagli esatti saranno stabiliti dalle forze dell’ordine locali.

Nel frattempo, la famiglia della ragazza ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza da parte della comunità di Camerota e non solo. La famiglia è molto conosciuta e stimata, e l’intera comunità è in apprensione per lo stato di salute di Anna.