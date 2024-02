Incidente a Matinella: violento impatto tra auto e pullman di linea

Sulla Strada Provinciale 11, nella frazione di Matinella, un pullman dell’azienda Bus Italia si è scontrato con un’autovettura. Diverse e gravi, stando alle prime indiscrezioni, le ferite riportate dall’uomo che guidava l’automobile.

L’incidente

Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’automobilista, di origini straniere, presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine che ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Sembrerebbe che il bus sia finito fuori strada per cause ancora da accertare. Indagini in corso.