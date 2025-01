Incidente a Capaccio: perde il controllo al volante e si schianta con auto in sosta

Incidente pochi minuti fa in località Ponte Barizzo di Capaccio Paestum.

La dinamica

Una donna, alla guida di un’utilitaria, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un’altra auto parcheggiata. Il caso e la fortuna hanno evitato il peggio, fortunatamente nessun passante si trovava vicino alla strada.

I soccorsi

Ingenti i danni alle due automobili causati dall’impatto. La signora aveva con sé, a bordo dell’auto, le sue due figlie, entrambe minorenni. I presenti, fortemente preoccupati per la salute delle tre donne, hanno subito allertato il 118 e sul posto sono arrivata due ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

Indagini in corso

Nessuna delle tre malcapitate è in pericolo di vita e le loro condizioni di salute non sono allarmanti. Tanta paura per i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della locale stazione coordinati dalla Compagnia di Agropoli diretta dal Capitano Giuseppe Colella.