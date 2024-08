Incidente a Capaccio Paestum: giovane trasportato in ospedale

Incidente questa sera a Capaccio Paestum quando una motocicletta e un’auto in transito si sono scontrati.

Il sinistro è avvenuto in via Laghetto, proprio all’altezza dell’incrocio con via Magna Graecia.

Il ragazzo alla guida della moto, 18 anni del posto, rimasto ferito in seguito all’impatto, è stato trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

Incidente a Capaccio, dinamica e soccorsi

Da accertare la dinamica del sinistro.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure del caso e soccorso il motociclista, anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella per tutti i rilievi del caso.