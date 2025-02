Incidente a Capaccio Paestum: due feriti

Incidente, pochi minuti fa, in via Getsemani, nel comune di Capaccio Paestum.

La dinamica

Un’utilitaria, una Citroen C3 azzurra, guidata da una donna e un furgone di una ditta di attrezzature meccaniche, si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Gli interventi

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio che ha trasportato i conducenti presso l’ospedale di Eboli, per fortuna non avrebbero riportato gravi ferite in seguito all’impatto. In questi minuti sono in corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.