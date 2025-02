Incidente a Battipaglia: camion perde bobine industriale

Grave incidente allo svincolo di Battipaglia. Un camion perde delle grosse bobine industriali in strada. E’ accaduto questa mattina allo svincolo autostradale, direzione Salerno.

L’intervento dei soccorritori

Per fortuna, stando a quanto si apprende, non ci sono persone coinvolte nell’incidente, ma si sono registrati disagi per i mezzi in transito.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e gli operai dell’Anas. I mezzi di soccorso stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona per il ripristino della viabilità.