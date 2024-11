Inchiesta su Fondovalle Calore, Palmieri: «confermate nostre preoccupazioni»

L’Amministrazione comunale di Roscigno accoglie con amarezza, ma con un senso di conferma, i risultati dell’ultima inchiesta giudiziaria riguardante la strada a scorrimento veloce “Fondovalle Calore”.

La posizione del sindaco di Roscigno

«Ancora una volta, la nostra comunità si trova a fare i conti con problematiche legate ad un’opera pubblica per la quale avevamo, già tempo addietro, richiesto un intervento delle massime autorità – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – A suo tempo, avevamo avanzato la richiesta di commissariamento dell’opera, preoccupati dalla gestione del progetto e dalle potenziali ricadute negative per il nostro territorio. Purtroppo, la nostra voce non aveva trovato il necessario supporto e l’appello era rimasto inascoltato. Oggi le indagini confermano la fondatezza delle nostre preoccupazioni, evidenziando come la posizione di Roscigno fosse giustificata e lungimirante».

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria determinazione a tutelare il territorio ed a garantire la trasparenza nella realizzazione di infrastrutture strategiche, e rinnova l’invito alle autorità competenti ad intervenire con decisione per risolvere le criticità emerse.

«Siamo consapevoli che il commissariamento richiesto avrebbe potuto prevenire i problemi che ora ci troviamo ad affrontare, e crediamo che l’attenzione delle istituzioni sia oggi più necessaria che mai. Roscigno – chiosa Palmieri – continuerà a fare la sua parte per assicurare un futuro sicuro e sostenibile per la nostra comunità ed invita le altre istituzioni locali ad unirsi in questa battaglia di civiltà».