Incendio rifiuti a Persano, De Luca: «Campania ha dato una mano all’Italia»

«Incendio di rifiuti a Persano? Devono ringraziare la Campania per aver dato una mano all’Italia». Così il governatore della Regione Vincenzo De Luca, che commenta il caso del rogo di ecoballe rientranti dalla Tunisia e stoccate nel comprensorio militare.

Le parole di Vincenzo De Luca sull’incendio di Persano

«A Persano sono stati accumulati rifiuti che erano stati portati da imprenditori di Napoli in Tunisia, lì avevano scoperto che tra questi c’erano sostanze inquinanti e avevano sequestrato tutto. Si stava determinando un incidente diplomatico tra Italia e Tunisia. Fu il Ministro degli Esteri, all’epoca Di Maio, a chiedere il nostro aiuto. Noi ci siamo fatti carico del problema, poi abbiamo accumulato i rifiuti nell’area di Persano, c’è stato il sequestro da parte della magistratura. Quando stavamo per rimuoverli, c’è stato l’incendio. Non abbiamo niente altro da aggiungere, se non ricordare che devono ringraziare la Regione Campania per aver dato una mano all’Italia e al Ministero degli Esteri».

Poi sulle indagini: «Sulle cause del rogo farà luce la magistratura perché francamente è molto sospetto».