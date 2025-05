Incendio nel centro di Sapri: paura in via Kennedy, nessun ferito

Attimi di paura nel cuore di Sapri quando, nella tarda mattinata, un incendio ha interessato una palazzina situata in via Kennedy. Le fiamme, ben visibili anche a distanza, si sono sviluppate con rapidità da un appartamento all’ultimo piano dell’edificio, sprigionando una densa colonna di fumo grigio.

Intervento rapido dei soccorsi e messa in sicurezza dell’area

La risposta all’emergenza è stata immediata. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino guidati dal caposquadra Enzo Marra, sono giunti sul posto in tempi brevi e si sono adoperati per circoscrivere e domare le fiamme, lavorando alacremente per la messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio. Fortunatamente, l’occupante dell’appartamento da cui si è originato il rogo, una 73enne, è stata evacuata in tempo e non ha riportato alcuna ferita ma è rimasta leggermente intossicata. Anche le altre famiglie residenti nello stabile sono state allontanate in via precauzionale, senza subire conseguenze.

Forze dell’ordine e sanitari sul luogo dell’emergenza

Oltre ai caschi rossi, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine hanno garantito l’assistenza necessaria e gestito la sicurezza della zona, assicurando che le operazioni di soccorso potessero svolgersi in condizioni ottimali.

Traffico bloccato e indagini in corso sulle cause del rogo

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in sicurezza, il traffico veicolare è stato temporaneamente bloccato nell’area circostante via Kennedy, causando inevitabili disagi alla viabilità cittadina. Parallelamente alle operazioni di spegnimento, sono state avviate le indagini da parte delle autorità competenti per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio, probabilmente un corto circuito originatosi da una stanza andata completamente distrutta.