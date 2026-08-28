Incendio lungo la via del Mingardo: fiamme tra Palinuro e Marina di Camerota

Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba nella pineta di Sant’Iconio, lungo la strada del Mingardo, l’arteria stradale che collega le località turistiche di Palinuro e Marina di Camerota. Le fiamme stanno divorando la fitta macchia mediterranea che sovrasta la carreggiata, creando preoccupazione non solo per la vegetazione, ma anche per la stabilità della parete rocciosa. L’area della falesia, già fragile dal punto di vista idrogeologico, rischia di subire ulteriori cedimenti a causa dell’azione distruttiva del calore sulle rocce e sulle radici dei terreni circostanti.

La dinamica e l’intervento dei soccorsi

La natura del rogo appare con ogni probabilità dolosa considerato che il rogo ha avuto origine in un’area difficilmente raggiungibili a piedi. Allarmati dalla colonna di fumo ben visibile da diversi punti del litorale, alcuni cittadini hanno allertato i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Necessario anche l’intervento di un canadair. Il fuoco è a pochi passi da alcune strutture turistiche e balneari, poste all’altro lato della carreggiata che è stata parzialmente chiusa al transito per permettere le operazioni di spegnimento. Presenti anche i carabinieri forestali di Pisciotta e la Polizia Municipale di Camerota.

Continua l’emergenza roghi nel comprensorio cilentano

L’episodio odierno si inserisce in un quadro di grave emergenza per l’intero territorio del Cilento, colpito duramente dai roghi nel corso delle ultime 48 ore. Soltanto due giorni fa, un devastante incendio ha creato non pochi danni nella frazione Licusati di Camerota, dove le fiamme hanno bruciato per oltre ventiquattro ore consecutive decine di ettari di vegetazione spontanea, boschi e coltivazioni agricole.