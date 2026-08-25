Cilento

Doppio incendio nel Basso Cilento: Canadair in azione a Camerota

Vasti roghi a Licusati e in contrada Hangar: squadre della Comunità Montana, Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione nel Basso Cilento.

Di: Maria Emilia Cobucci
Doppio incendio nel Basso Cilento: Canadair in azione a Camerota

Un doppio incendio ha interessato il territorio del Basso Cilento nel corso del pomeriggio. Il primo rogo si è sviluppato a Licusati, frazione collinare del comune di Camerota, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente un’ampia porzione di vegetazione.

La gravità della situazione ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorsi: sul posto sono operative quattro squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, affiancate da due mezzi aerei, un elicottero e un Canadair. Presenti anche i Carabinieri Forestali della stazione di San Giovanni a Piro, impegnati nei rilievi per accertare le cause del rogo. Il bilancio provvisorio rileva diversi ettari di bosco e macchia mediterranea andati distrutti.

Rogo in contrada Hangar tra Santa Marina e San Giovanni a Piro

Contemporaneamente, un secondo incendio è divampato in contrada Hangar, area di confine tra i comuni di Santa Marina e San Giovanni a Piro.Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate due squadre della Comunità Montana in sinergia con i Vigili del Fuoco, sostenute dall’intervento dall’alto di due mezzi aerei. Anche in questa località i danni ambientali risultano ingenti, con svariati ettari di macchia mediterranea inceneriti dal fuoco.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.