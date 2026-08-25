Doppio incendio nel Basso Cilento: Canadair in azione a Camerota

Un doppio incendio ha interessato il territorio del Basso Cilento nel corso del pomeriggio. Il primo rogo si è sviluppato a Licusati, frazione collinare del comune di Camerota, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente un’ampia porzione di vegetazione.

La gravità della situazione ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorsi: sul posto sono operative quattro squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, affiancate da due mezzi aerei, un elicottero e un Canadair. Presenti anche i Carabinieri Forestali della stazione di San Giovanni a Piro, impegnati nei rilievi per accertare le cause del rogo. Il bilancio provvisorio rileva diversi ettari di bosco e macchia mediterranea andati distrutti.

Rogo in contrada Hangar tra Santa Marina e San Giovanni a Piro

Contemporaneamente, un secondo incendio è divampato in contrada Hangar, area di confine tra i comuni di Santa Marina e San Giovanni a Piro.Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate due squadre della Comunità Montana in sinergia con i Vigili del Fuoco, sostenute dall’intervento dall’alto di due mezzi aerei. Anche in questa località i danni ambientali risultano ingenti, con svariati ettari di macchia mediterranea inceneriti dal fuoco.