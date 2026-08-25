Cilento

Cilento nella morsa del fuoco: tre roghi tra Montecorice, Perdifumo e Sessa

Il vento forte alimenta tre diversi roghi a Ortodonico, Noce Alta e Santa Lucia. Vigili del Fuoco e Comunità Montana sul posto, l'allerta resta massima

Di: Manuel Chiariello
Cilento nella morsa del fuoco: tre roghi tra Montecorice, Perdifumo e Sessa

C’è tanta preoccupazione per gli incendi che nelle ultime ore stanno divampando in più punti del Cilento: da Montecorice a Perdifumo fino a Sessa Cilento. Tre i fronti di fuoco da arginare per le squadre di soccorso che sono a lavoro per domare le fiamme ed evitare conseguenze ben peggiori.

I roghi

Gli incendi si sono sviluppati a causa del forte vento che sta caratterizzando la giornata odierna, alimentando le fiamme in più punti del territorio. I roghi sono divampati a Sessa Cilento, località Santa Lucia, Montecorice, nella frazione di Ortodonico, e Perdifumo in località Noce Alta.

Ingente il dispiegamento di forze e uomini con i Vigili del Fuoco e le squadre della Comunità Montana Alento Monte Stella che sono riusciti a limitare le lingue di fuoco bonificando le diverse aree interessate. L’allerta, però, resta massima.

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