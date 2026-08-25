Incendio a Persano: trincia distrutta nei campi, ferito un imprenditore

Momenti di forte apprensione nelle campagne di Persano, nel territorio comunale di Serre. Un imprenditore agricolo residente ad Altavilla Silentina è rimasto ferito al torace mentre stava lavorando all’interno di un campo di mais. Il macchinario che stava manovrando, una trincia, è stato completamente devastato da un improvviso incendio divampato durante le operazioni nei campi.

La dinamica e le possibili cause del rogo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme si sarebbero sprigionate in modo improvviso direttamente dal vano motore del mezzo agricolo. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti e dei soccorritori vi è la rottura di un tubo idraulico, un guasto meccanico che avrebbe agito da innesco per il fuoco.

In pochissimi istanti il rogo ha avvolto l’intera struttura della trincia, alimentato anche dalle stoppie e dalla natura del contesto agricolo, rendendo del tutto vano ogni tentativo immediato di salvare il pesante macchinario dal disastro.

Il disperato tentativo di spegnere le fiamme e i soccorsi

Nelle fasi concitate dell’emergenza, l’imprenditore agricolo — supportato da altre persone presenti sul posto — ha cercato coraggiosamente di domare il fronte del fuoco utilizzando ben cinque estintori. Purtroppo, la violenza delle fiamme non ha permesso di circoscrivere l’incendio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle complesse operazioni di completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’intera area rurale.

Nel corso del generoso quanto rischioso tentativo di fronteggiare il fuoco, l’imprenditore ha riportato un trauma toracico. Soccorso prontamente, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti clinici necessari e le cure del caso. La trincia è andata completamente distrutta, mentre proseguono gli accertamenti tecnici per chiarire con esattezza le cause scatenanti dell’episodio.