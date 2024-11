Incendio in un’abitazione a Salento: intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di tensione questa sera nel centro storico di Salento, dove un incendio è scoppiato al secondo piano di un’abitazione intorno alle ore 21:00. Le fiamme si sono propagate in pochi secondi, ma fortunatamente i proprietari non erano presenti in casa al momento dell’incidente.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che sono riusciti a domare le fiamme prima che queste potessero estendersi alle abitazioni circostanti o provocare ulteriori danni.

Dopo aver messo in sicurezza lo stabile, i caschi rossi hanno effettuato i controlli necessari per accertarsi che non vi fossero altri focolai nascosti e che la struttura fosse sicura.

Le cause dell’incendio rimangono al momento ignote. Le autorità hanno comunque avviato le indagini necessarie per determinare l’origine delle fiamme.