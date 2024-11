Incendio in abitazione a Salerno, evacuati due piani di un edificio

Attimi di paura nella serata di ieri per un incendio in appartamento divampato a Salerno. È accaduto intorno alle 20 in via Paolo Grisognano, zona Torrione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nel cuore del quartiere salernitano sono all’opera i Vigili del Fuoco della sede Centrale e del distaccamento di Mercato San Severino.

Oltre allo spegnimento i caschi rossi hanno provveduto ad evacuare le abitazioni sovrastanti per verificare lo stato di sicurezza dello stabile. Al termine delle attività sono stati evacuati gli appartamenti del quinto e sesto piano.

Ancora da accertare le cause del rogo.