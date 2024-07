Incendio ad Eboli: a fuoco lo spartitraffico dell’A2

Ancora un incendio, questa volta le fiamme avvolgono la vegetazione dello spartitraffico autostradale dell’A2, ad Eboli. È accaduto questa mattina.

Disagi per la circolazione

Sono visibili a occhio nudo anche dal rione Pescara. La coltre di fumo nero nell’aria proviene da un incendio nelle aiuole spartitraffico del tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, direzione sud, nell’area posta nelle adiacenze al centro Le Bolle.

Il fuoco ha bruciato la vegetazione presente e creato non pochi disagi alla viabilità per via del denso fumo mero che si è sprigionato nell’aria.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e le forze dell’ordine.