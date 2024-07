Incendio a Teggiano: dopo il rogo cedimenti della parete rocciosa

Questa mattina è stata effettuata una ricognizione dopo l’incendio a Monte Cocuzzo delle Puglie, nel territorio di Teggiano. La Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano presente sul posto ha valutato le condizioni e lo stato del perimetro interessato dal fuoco. Le criticità potrebbero manifestarsi dopo le piogge, poiché durante l’attività di spegnimento svolta ieri si sono verificati dei cedimenti nella parete rocciosa con caduta di massi.

“Continueremo a monitorare la situazione – affinché non si registri quanto avvenuto ieri mattina che dopo un primo tentativo di spegnimento è bastato davvero molto poco affinché tutto il lavoro svolto dalle squadre fosse perduto. Da un monitoraggio svolto dall’elicottero di ricognizione Drago Rosso giunto per ultimo nella giornata di ieri sera prima del rientro delle Squadre Operative guidate dal Dos Ricciardone sono circa 26 gli ettari di vegetazione andati in fumo“.