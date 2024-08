Incendio a Salerno: riaperta via Fra Generoso, per Via De Rienzi bisognerà aspettare | VIDEO

E’ stata riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, via fra Generoso a Salerno, l’importante arteria che collega il viadotto Gatto con l’imbocco dell’autostrada, all’altezza dei vecchi caselli. Completati i lavori di bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate dall’incendio che nei giorni scorsi si è sviluppato sul Monte Bonadies, che aveva reso necessario la chiusura di diverse strade, provocando serie criticità alla viabilità cittadina.

Le operazioni di messa in sicurezza del costone hanno reso necessario l’abbattimento di oltre 120 alberature. Proseguono ora i lavori di bonifica e messa in sicurezza delle altre aree del territorio cittadino, ma per via Salvatore De Renzi, come spiegato dall’assessore alla mobilità Rocco Galdi, bisognerà ancora attendere.