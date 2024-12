Incendio a Salerno: continuano le operazioni di spegnimento al sito di compostaggio

L’incendio divampato presso il sito di compostaggio di Salerno Pulita continua a tenere impegnati i Vigili del Fuoco. Da giorni, i caschi rossi lavorano senza sosta per spegnere le fiamme e contenere i fumi tossici che si sprigionano dal materiale in combustione.

Operazioni di smassamento notturno

Nelle ultime ore, le operazioni di spegnimento si sono concentrate sullo smassamento del materiale bruciato. Grazie all’impiego di mezzi meccanici e al lavoro di squadre specializzate, i Vigili del Fuoco sono riusciti a smuovere una grande quantità di materiale, favorendo così il raffreddamento delle braci e l’estinzione definitiva delle fiamme.

Protezione dei soccorritori

I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento sono dotati di autorespiratori per proteggersi dall’inalazione dei fumi tossici. Nonostante le precauzioni adottate, la situazione rimane complessa e richiede il massimo impegno da parte di tutti gli operatori coinvolti.

Monitoraggio costante della situazione

Le autorità competenti stanno monitorando costantemente la situazione e valutando l’impatto dell’incendio sull’ambiente e sulla salute pubblica. Sono in corso analisi per verificare la qualità dell’aria e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le cause dell’incendio

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora oggetto di indagine. I tecnici stanno lavorando per individuare con precisione il punto in cui le fiamme si sono sviluppate e per accertare le eventuali responsabilità.