Incendio a Persano: rogo nell’area delle ecoballe

Un grosso incendio si sta propagando in un’area sita all’interno del Comprensorio Militare di Persano. Il rogo è divampato nell’area in cui si trovano le ecoballe.

Incendio a Persano, i soccorsi

Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Provinciale di Eboli che stanno provvedendo a domare le fiamme e i carabinieri della stazione di Serre con il Maresciallo Francesco Candido e i mezzi del Comprensorio Militare.

Informato dell’accaduto anche il sindaco di Serre, Antonio Opramolla che si sta recando sul posto per prendere visione dei danni.

In un primo momento si era diffusa la voce che a prendere fuoco fossero state diverse balle di fieno site nei terreni militari dati in concessione agli allevatori e agli agricoltori della zona, ma visto il fumo nero ben visibile da tutta l’area, in tanti avevano espresso il timore che a bruciare fosse anche altro.