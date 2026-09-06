Cilento

Incendio a Celle di Bulgheria, domato il rogo in località Castagnola

Un incendio in località Castagnola a Celle di Bulgheria distrugge due ettari di macchia mediterranea. Provvidenziale l'intervento dei soccorsi.

Di: Maria Emilia Cobucci
Incendio a Celle di Bulgheria, domato il rogo in località Castagnola

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Celle di Bulgheria, in località Castagnola. All’improvviso una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’area interessata dalle fiamme, allarmando i residenti della zona.

L’intervento tempestivo dei soccorsi

Immediata la risposta della macchina dei soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. I lavoratori hanno agito con rapidità per impedire che il fuoco si propagasse ulteriormente. Nelle operazioni di spegnimento è stata impegnata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I danni all’ambiente e le cause del rogo

Il bilancio dei danni conta circa due ettari di macchia mediterranea andati in fumo e la distruzione di 30 piante da frutto. Sono ancora ignote le cause che hanno determinato l’innesco del rogo. Nelle ultime settimane sono stati diversi i roghi che hanno interessato il Basso Cilento, provocando gravi danni all’ambiente circostante.

Oggi un incendio è divampato anche nel comune di Castellabate, arrivando a lambire le case.

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