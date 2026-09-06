Paura nel Cilento per un doppio incendio: fiamme vicine alle case e canadair in azione

I vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per domare due distinti roghi divampati in località Valle, territorio collinare del Cilento. Le fiamme, che in alcuni punti hanno superato i tre metri di altezza, si sono sviluppate a ridosso del centro abitato, generando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona.

L’emergenza è scattata rapidamente a causa della vicinanza del fronte del fuoco alle case e della densa colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.

L’intervento dei soccorsi e l’uso dei mezzi aerei

Le prime squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco giunte sul posto si sono subito adoperate per circoscrivere l’area e mettere in sicurezza gli edifici più esposti. Con il passare delle ore, l’estensione dell’incendio e la complessità dell’orografia locale hanno reso indispensabile il supporto della flotta aerea anti-incendio.

Per avere la meglio sul rogo si è reso necessario il sorvolo continuato di un elicottero della flotta regionale e l’invio di un Canadair. Soltanto dopo una lunga serie di lanci d’acqua condotti dall’alto è stato possibile spegnere i focolai principali e avviare le operazioni di bonifica del terreno.

Danni alla vegetazione e messa in sicurezza

Sebbene la prontezza dei soccorsi abbia scongiurato il coinvolgimento di persone o strutture abitative, il bilancio ambientale appare pesante. Il fuoco ha infatti incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e vegetazione locale, trasformando l’area in una distesa di cenere.

Gli uomini sul campo restano impegnati nel monitoraggio dei punti critici per evitare che eventuali raffiche di vento possano riattivare i focolai sotterranei. Sull’origine di entrambi i roghi sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per verificare l’eventuale matrice dolosa o colposa dell’evento.