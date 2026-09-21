“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 21 Settembre 2026

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa, Augusto Salerno, Vincenzo Margiotta e Raffaele Nastari, con l’angolo dei tifosi.
Ospite della puntata: Stefano Maiorano, direttore sportiva della Gelbison.
Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.