“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 2 novembre

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa, Augusto Salerno, Vincenzo Margiotta.
Ospiti della puntata: Pietro Infantino, allenatore Gelbison e Andrea Coppola, difensore Polisportiva Santa Maria.
Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.