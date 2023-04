Inaugurato lo sportello dell’Associazione delle Valli a Roccadaspide per rispondere alle esigenze del Cilento interno

Il 18 aprile presso il comune di Roccadaspide è stato inaugurato uno sportello dedicato a mettere al centro i bisogni del Cilento interno e a creare un punto di riferimento per fare rete in questa fetta della provincia salernitana.

Ecco la giornata

La buona presenza dei partecipanti all’evento è stato un ottimo auspicio per la crescita di questo servizio che si propone di facilitare la conoscenza dei bandi, rispondendo così alle esigenze del territorio.

Alla presentazione dello sportello hanno partecipato numerose società, tra cui una start-up irpina e molti giovani imprenditori cilentani, giunti per conoscere il servizio promosso dall’ufficio Strategia Aree Interne del Cilento e prontamente accolto dai sindaci.

Lo sportello si propone di servire il territorio in maniera gratuita, come ha sottolineato Girolamo Auricchio, presidente dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno e vice sindaco di Roccadaspide, comune capofila.

Auricchio ha evidenziato l’importanza di un’attività utile e preziosa per supportare le esigenze delle realtà piccole e grandi, aiutandole a crescere e svilupparsi, grazie alle professionalità della coordinatrice, la dottoressa Giovanna Ricci, e del Rup, l’ingegnere Tommaso Giuliani.

Gli interventi

Anche il presidente della comunità montana del Calore Salernitano, Angelo Rizzo, ha sottolineato l’importanza strategica di questa struttura ora presente a Roccadaspide, lontana dai grandi centri, per una periferia che prima era priva di un servizio gratuito come questo, e che quindi era tagliata fuori da numerose opportunità di finanziamento.

I prossimi incontri

Durante l’incontro è stato distribuito uno schedario per raccogliere i dati dei partecipanti al fine di comunicare loro i prossimi incontri e tenerli aggiornati sulle attività dell’ufficio, creando un collegamento utile per formare una rete di soggetti attivi per la crescita delle aree interne.

Gli appuntamenti successivi saranno calendarizzati e pubblicizzati attraverso comunicati stampa e news sul sito web del Comune di Roccadaspide e sulla pagina Facebook “Strategia d’Area Cilento Interno”. È possibile contattare l’ufficio tramite l’indirizzo e-mail ufficio.areainterna@comunediroccadaspide.it o il numero di telefono 0828 948225.