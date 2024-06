Inaugurato ad Agropoli il nuovo “Centro Culturale UP”

È stato inaugurato al terzo piano della scuola Gino Landolfi ad Agropoli il nuovo centro culturale UP. Uno spazio dedicato alle associazioni del territorio dove potersi incontrare e dare vita alle idee. 11 aule messe a disposizione per realizzare attività culturali, che spaziano dalla musica, all’arte, alle degustazioni di vini, alla fotografia e lo sport. Un contenitore culturale che sarà aperto al pubblico, e soprattutto, un luogo di incontro per chi vorrà partecipare alle attività e ai laboratori che realizzeranno le associazioni presenti.