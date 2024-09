Inaugurata ad Atena Lucana, la sede del CPIA per la formazione di adulti e stranieri

Questa mattina è stata inaugurata la sesta sede del CPIA “Paulo Freire” di Salerno, un riferimento fondamentale per la formazione e l’accoglienza nel territorio. Situata presso la Scuola secondaria di primo grado di Atena Lucana, la nuova sede è stata inaugurata con un convegno carico di emozione e significato, alla presenza di importanti figure istituzionali e associative.

La soddisfazione delle istituzioni

La dirigente scolastica, Maria Montuori, ha sottolineato che questo traguardo rappresenta il risultato di una “filiera virtuosa con le istituzioni e le associazioni”. L’evento ha visto la partecipazione di diversi protagonisti, tra cui l’assessore regionale Lucia Fortini, il Provveditore dell’ufficio scolastico Mimi Minella, il sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, e Don Vincenzo Federico. La presenza dei rappresentanti di molte associazioni locali ha simboleggiato il forte legame tra il CPIA e la comunità del Vallo di Diano.

In un contesto sociale in cui il fenomeno dell’immigrazione sta assumendo proporzioni significative, la nuova sede del CPIA rappresenta un passo cruciale verso l’integrazione. Come ha osservato la preside Montuori, “non potevamo inaugurare meglio il nuovo anno scolastico”, evidenziando l’importanza di dare a oltre 1200 alunni l’opportunità di “realizzare se stessi e il proprio sogno”. La scuola è stata definita dall’assessore Fortini “la scuola della seconda possibilità”, un luogo dove ogni individuo può trovare il proprio percorso formativo.