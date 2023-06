In via Carmine Rossi arriva il disco orario. Nuove regole per la sosta ad Agropoli

A breve verrà istituito il disco orario nella zona di via Carmine Rossi. Questa decisione è stata presa dall’Amministrazione Mutalipassi, considerando la presenza di numerose attività commerciali ma soprattutto professionali che si estendono dall’incrocio di via Carmine Rossi con via Tenente Landolfi fino a piazza Vittorio Veneto.

Le finalità dell’iniziativa

L’obiettivo principale è garantire un utilizzo equo degli spazi disponibili, consentendo ai parcheggi pubblici di rimanere accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno. Per raggiungere questo scopo, si prevede l’istituzione della rotazione dei veicoli in sosta attraverso l’utilizzo del disco orario nelle aree pubbliche interessate.

Regolamentazione della sosta tramite disco orario

La sosta nella zona sarà regolata dall’utilizzo del disco orario per un periodo di 30 minuti. Tuttavia, questa prescrizione non si applicherà ai residenti che saranno esclusi da tale regolamentazione.

Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale sarà incaricato di redigere l’ordinanza relativa al disco orario e di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sosta a tempo limitato per i residenti del centro storico

Per quanto riguarda i residenti del centro storico, sarà istituita la sosta a tempo limitato (tramite disco orario) di 30 minuti sia nei giorni feriali che festivi, 24 ore su 24. Tuttavia, è importante sottolineare che attualmente le aree di sosta individuate nei parcheggi del fossato del castello di Agropoli non sono accessibili a causa dei lavori di ristrutturazione in corso.

Permessi autorizzativi per i residenti del centro storico

Pertanto, si renderà necessario rilasciare permessi autorizzativi per la sosta gratuita in un’altra area ai residenti e ai dimoranti del centro storico fino al termine dei lavori di restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del castello di Agropoli.