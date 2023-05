Castello di Agropoli, al via i lavori di recupero di Palazzo Sanfelice

Al via i lavori per il castello angioino – aragonese di Agropoli. Con la cerimonia di posa della prima pietra, infatti, hanno preso il via le opere di recupero dell’antico Palazzo Sanfelice, sito all’interno dell’antico maniero. L’intervento è finanziato con fondi regionali e consentirà di recuperare interamente un edificio che oggi è ridotto ad un rudere; in questo modo il castello di Agropoli avrà a disposizioni nuovi locali per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

L’iter progettuale

L’iter progettuale era partito negli anni scorsi, durante l’amministrazione Coppola, per poi completarsi oggi con l’avvio dei lavori che andranno a determinare il completamento della riqualificazione dell’antico maniero, iniziato con il restyling della piazza d’armi avviato quando sulla poltrona del sindaco sedeva Franco Alfieri.

Il programma dei lavori

Il castello, nonostante l’apertura del cantiere per il restauro di Palazzo Sanfelice, potrà restare aperto. Le opere dureranno all’incirca un anno. A restare interdetta sarà unicamente l’area interessata dai lavori.