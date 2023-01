Gelbison: i rossoblù escono indenni dalla trasferta di Taranto

Nel ventiquattresimo turno di Serie C, nel gruppo C, la Gelbison era opposta, alle 17:30, al Taranto allenato da Eziolino Capuano. Trasferta in terra pugliese per i rossoblù che allo “Iacovone” strappano un punto prezioso in ottica salvezza dopo il successo interno di settimana scorsa contro il Francavilla. Nella quinta giornata del girone di ritorno termina senza reti l’incrocio con il team pugliese con i cilentani che salgono a 28 lunghezze +2 sulla zona play-out. La squadra di mister De Sanzo tornerà a giocare in casa giovedì contro l’Audace Cerignola.

Taranto-Gelbison: la gara

Il primo squillo del match è per i padroni di casa che ci provano subito con Antonini ad impegnare al secondo di gioco Anatrella salvato dal guizzo sulla linea di Granata..

Poco dopo il quarto d’ora pugliesi pericolosi ancora con Labriola e al 20′ con Antonini che però non impensieriscono particolarmente Anatrella.

La risposta degli ospiti arriva al 37′ con Tumminello che spedisce però alto dalla distanza. La prima frazione si chiude con il tiro sul fondo su calcio piazzato di Labriola che manca di precisione nella sua battuta.

Nella ripresa intorno al quarto d’ora Graziani cerca la conclusione dalla distanza spedendo però sul fondo, più efficace Savini che va più vicino allo specchio della porta dopo altri quattro giri di lancette.

La gara si trascina sul parziale di 0-0 senza grosse emozioni sino a 5 minuti dal 90′ quando Semprini in acrobazia chiama in causa nuovamente Anatrella. Nel recupero gli ospiti restano in 10′ per il doppio giallo inflitto a Papa che lascia cosi in inferiorità numerica la Gelbison nelle battute conclusive.

Il tabellino

TARANTO Vannucchi, Evangelisti, Antonini, Manetta (1′ st Provenzano), Mastromonaco, Crecco (1′ st Formiconi), Labriola, Romano (37′ pt Semprini), Ferrara, Bifulco (1′ st Rossetti), Tommasini (40′ st La Monica). In panchina: Loliva, Caputo, Diaby, Citarella, Sciacca, Mazza, Cannolicchio. Allenatore: Capuano.

GELBISON Anatrella, Granata, Cargnelutti, Loreto, Nunziante (20′ st Savini), Fornito, Uliano (20′ st Papa), Correnti, De Sena, Infantino (1′ st Graziani), Tumminello (48′ st Marong). In panchina: Vitale, Onda, Sane, Faella, Francofonte. Allenatore: De Sanzo.

ARBITRO: Cavaliere di Paola (assistenti: Feraboli-Regattieri).

Espulsi 92′ Papa.