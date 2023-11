In quali aspetti internet ha migliorato il mondo e il nostro modo di vivere la quotidianità

Negli ultimi trent’anni il modo di vivere la quotidianità è cambiato totalmente, rompendo con il passato in tantissime prospettive, soprattutto grazie alla nascita di internet: il World Wide Web, ossia la ragnatela globale di informazioni. Il mutamento è stato rapido, in pochi anni si è passato da fare la fila per acquistare un biglietto per una gara di calcio, per un concerto, o un treno, ad avere la possibilità di comprare qualsiasi cosa con un click. Stesso discorso per tutti gli altri tipi di pagamenti, ed ecco che nasce lo shopping online, che velocizza la modalità di fare acquisti.

Tutto diventa più ampio e persino la cultura cambia dopo la nascita di Internet, ma entriamo nello specifico per analizzare gli aspetti della vita che sono migliorati grazie all’utilizzo del Web.

News live e sport in diretta streaming

La connessione al web ha velocizzato la trasmissione delle informazioni, i siti di news mostrano le notizie live che fanno i giro del mondo in pochissimo tempo, le testate sportive seguono i campionati più importanti in diretta streaming: dal Grande Slam con i suoi pronostici tennis fino alle partite di Serie A e Champions League. Ogni informazione viaggia velocissima nella ragnatela internauta globale, tutto è diventato più rapido.

Shopping online, eCommerce e marketplace

Lo shopping online è sicuramente una delle più grandi invenzioni favorite dalla nascita di internet. I negozi diventano eCommerce, i centri commerciali si trasformano in marketplace, per fare acquisti è necessaria una carta di credito ed è possibile comprare di tutto: dai cibi alle bevande fino ai vestiti. Gli acquisti online hanno reso possibile lo shopping senza dover uscire di casa, come molti altri servizi che hanno contribuito a migliorare la vita delle persone.

Digital marketing e social network

Questi sono soltanto due aspetti che hanno mutato la quotidianità delle persone, i social mettendo in contatto tutto il mondo nelle piattaforme più utilizzate (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Whatsapp e così via), il digital marketing è diventato indispensabile per le ricerche di qualsiasi cosa.

La mappa del mondo con Google Maps e altre app

Sky ha dedicato un servizio sulla tecnologia che cambia la quotidianità e le mappe rappresentano sicuramente una delle innovazioni più utili che internet ci ha regalato. Attraverso le mappe si possono scoprire luoghi dove andare in vacanza, viaggiare con una migliore percezione delle tempistiche, anche trovare indicazioni utili durante il lavoro.

Studiare e apprendere grazie alle lezioni online

Non solo le scuole e le università organizzano corsi e master online, ma anche l’enciclopedia più grande del mondo (reale e virtuale) Wikipedia, sono un valido aiuto per la sete di cultura, per conoscere meglio il mondo e per informarsi.

Attraverso Internet è possibile seguire corsi di lingua straniera, approfondire le materie di esame all’università, ma anche sostenere gli esami online. Tutto ciò a vantaggio dell’ottimizzazione dei tempi, risparmio pratico che ha migliorato il modo di vivere la quotidianità delle persone in tutto il mondo, a favore di una migliore qualità del tempo libero.