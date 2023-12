In fiamme bombola del gas, tre ustionati ad Eboli

Nel pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Verdi, a pochi metri dagli uffici dei giudici di pace di Eboli, si è verificato un incidente domestico che ha causato ustioni a tre persone. L’episodio ha avuto luogo durante una festa di compleanno e ha coinvolto anche una persona di 87 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e le cause della fiammata, scaturita da una bombola appena montata, sono ancora sconosciute, lasciando spazio a varie ipotesi.

Dinamica dell’incidente e soccorso

La fiammata ha colpito le tre persone presenti intorno alla bombola, causando ustioni a braccia, volto e capelli. I feriti sono stati prontamente trasferiti all’ospedale di Eboli, dove i medici hanno ritenuto necessaria una visita specialistica per valutare le ustioni e prevenire eventuali infezioni.

Nonostante la gravità dell’incidente, i tre feriti sono fuori pericolo e, una volta concludo il trattamento ospedaliero, sono stati rimandati a casa con prescrizioni e istruzioni per eventuali segni di infezione.

Indagini in corso e ipotesi sulle cause

Al momento, le cause esatte della fiammata non sono state accertate. Si ipotizza che il malfunzionamento possa essere stato causato da un collegamento difettoso o da altri problemi legati alla bombola.

Le indagini sono in corso per fare luce sulla dinamica dell’incidente e prevenire situazioni simili in futuro.