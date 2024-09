In auto aveva un arsenale: un arresto nel salernitano

Nell’ambito di un intervento di iniziativa volto, tra l’altro, alla prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di materiale esplodente, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, durante un normale controllo del territorio a Pagani, ha rinvenuto, all’interno di un’autovettura, 1279 manufatti artigianali, non omologati, detenuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione e giustificazione documentale.

I provvedimenti

L’immediata perquisizione dell’abitazione del responsabile ha consentito ai Finanzieri del Gruppo di Salerno di scoprire un vero e proprio arsenale di materiale pirico avente potenzialità micidiale, la maggior parte del quale era detenuto in due locali seminterrati, ubicati nelle immediate vicinanze di altre abitazioni e luoghi frequentati. All’esito delle operazioni, venivano sequestrati circa 1.700 esplosivi realizzati artigianalmente per un peso complessivo lordo pari a 180 chilogrammi di NEC (contenuto netto esplosivo).

Il responsabile, un cittadino italiano, veniva così tratto in arresto in flagranza di reato per illecita detenzione di esplosivi e posto a disposizione di questa Procura della Repubblica, in attesa di giudizio di convalida.

Resta costante il monitoraggio sull’illecita commercializzazione e produzione di tali tipologie di merce, destinata alla vendita illegale, a danno della tutela, della sicurezza e della salute dei cittadini, al fine di prevenire e contrastare un fenomeno sempre più diffuso nel nostro territorio.