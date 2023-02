In auto aveva cassetta delle offerte rubata in chiesa: denunciato

Continua l’azione dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine volta a reprimere reati predatori sul territorio salernitano. Diverse le attività poste in essere finalizzate a stanare i malviventi e a garantire alla popolazione la percezione di una maggiore sicurezza che ultimamente sembra svanita proprio a causa del dilagare di furti.

I controlli sul territorio

Tuttavia l’importante lavoro delle forze dell’ordine, seppur spesso operino con personale ridotto rispetto a quelle che sono le reali esigenze del vasto territorio salernitano, ha portato anche efficaci risultati con denunce e arresti.

Furto della cassetta delle offerte

L’ultima operazione ha interessato la compagnia di Mercato San Severino. Gli uomini dell’arma hanno denunciato in stato di libertà un 68enne originario del napoletano.

Posto a controllo in località Acquarola, in auto gli è stata trovata una cassetta delle offerte precedentemente trafugata in chiesa.

A denunciare il furto, infatti, era stato il sacerdote della parrocchia San Giovanni Battista di Bracigliano.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Proseguono le indagini mentre l’uomo resta a piede libero.