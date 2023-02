Colpo in tabaccheria: ennesimo furto nella notte. È allarme

Non si ferma l’ondata di furti che sta colpendo il territorio cilentano e quello della Piana del Sele. L’ultimo colpo è stato registrato questa notte ed è stato messo a segno in una tabaccheria di Capaccio Paestum, sita nella centralissima via Italia ’61, a Capaccio Scalo.

Il furto in tabaccheria

Il colpo è stato messo a segno poco prima dell’alba e scoperto poco dopo, al momento dell’apertura.

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi sarebbero riusciti ad accedere alla rivendita di tabacchi forzando la saracinesca esterna.

È stato un furto lampo con i malviventi che una volta dentro hanno fatto man bassa di tutto ciò che si sono trovati davanti: sigarette, gratta e vinci, valori bollati e il denaro presente in cassa. Il bottino ammonterebbe ad oltre diecimila euro.

La fuga

In realtà sembrerebbe che la banda avesse preso di mira anche la cassaforte, posta in uno stanzino posteriore, ma forse qualcosa li ha disturbati mettendoli in fuga.

Prima di lasciare l’attività hanno portato via alcune elementi dell’impianto di videosorveglianza del locale, probabilmente per evitare di essere scoperti.

Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, tra l’altro sita a poche centinaia di metri dalla rivendita. Indagini in corso per provare a risalire all’identità dei ladri.

Nelle scorse settimane un’altra tabaccheria venne prima di mira dai ladri, a Novi Velia.

Aumentano i timori tra i residenti per i continui furti che si registrano sul comprensorio, in abitazione o nelle attività.