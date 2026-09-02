Impianto per rifiuti organici a Buccino: il Comune dice no e chiama a raccolta il territorio

La Regione Campania ha dato ufficialmente il via alla procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) riguardante la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti organici e la contestuale produzione di biometano. L’infrastruttura dovrebbe sorgere all’interno del Lotto 18 dell’area ASI del Comune di Buccino. La notizia ha riacceso l’attenzione sulle politiche di gestione dei rifiuti nella provincia di Salerno, incontrando l’immediata ed energica opposizione delle istituzioni locali.

La posizione del Comune e l’avviso alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale di Buccino ha ribadito con fermezza la propria contrarietà all’insediamento dell’impianto sul proprio territorio. Con l’apertura formale della fase consultiva, scattata il 26 agosto, si è aperto una finestra di 30 giorni entro la quale è possibile presentare formali osservazioni sul progetto.

Per questo motivo, il Comune ha deciso di fare appello a tutta la comunità, invitando cittadini, amministrazioni limitrofe, enti territoriali, comitati e associazioni a prendere visione degli atti. L’obiettivo dell’ente locale è raccogliere contestazioni strutturate che evidenzino i potenziali impatti negativi dell’opera sotto differenti profili: dall’impatto ambientale e paesaggistico fino alle criticità legate alla viabilità e alle ripercussioni socio-economiche sull’intera area.

Come sottolineato dalle autorità cittadine nell’invito alla mobilitazione, la fase attuale risulta decisiva per le sorti dell’area: «Far sentire la propria voce oggi significa contribuire alla tutela del nostro territorio».

Come consultare gli atti e inviare le osservazioni

I soggetti interessati a partecipare al procedimento pubblico possono consultare l’intera documentazione tecnica collegandosi al portale regionale dedicato alle valutazioni ambientali (VIA-VAS), all’interno della sezione “Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR”, cercando il fascicolo identificato dal codice CUP 10152.

Le formalizzazione delle osservazioni dovrà rispettare precise modalità di trasmissione per essere ritenuta ammissibile:

Scadenza: entro e non oltre 30 giorni a partire dal 26 agosto 2026.

entro e non oltre 30 giorni a partire dal 26 agosto 2026. Formato del documento: esclusivamente file in formato PDF.

esclusivamente file in formato PDF. Oggetto della mail: inserire obbligatoriamente la dicitura “CUP 10152” .

inserire obbligatoriamente la dicitura . Canale d’invio: spedizione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it.

La scadenza dei termini rappresenta uno snodo cruciale per la ridefinizione del piano industriale e ambientale dell’area ASI di Buccino, ponendo al centro del dibattito il bilanciamento tra impianti energetici e tutela del paesaggio locale.