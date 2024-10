Impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici: l’iniziativa di Cannalonga

L’Amministrazione comunale di Cannalonga, guidata dal sindaco Carmine Laurito, ha favorito la costituzione di una delle prime Comunità Energetiche del Cilento. Si tratta di un’associazione pubblico – privata che ha lo scopo di incentivare la produzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili e rappresenta uno dei vettori della transizione energetica.

L’iniziativa di Cannalonga

La sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto è avvenuta in data 30 aprile 2024, ed ora, dopo aver valutato lo studio tecnico economico delle potenzialità comunali sviluppato dalla società di servizi Consac Ies, il Comune di Cannalonga ha manifestato la volontà di realizzare diversi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di quasi 200 kw. Tali impianti saranno installati sui solai di copertura di alcuni edifici pubblici adatti allo scopo.

La formula ipotizzata dall’amministrazione è quella del Partenariato Pubblico-Privato, sulla base del quale un investitore privato realizza a proprie spese gli impianti e contrattualizza col Comune i criteri di rientro dall’investimento in relazione all’energia prodotta dall’impianto stesso. Al Comune resta fin da subito la possibilità di autoconsumare l’energia prodotta, a beneficio delle strutture pubbliche su cui insistono gli impianti fotovoltaici da realizzare, nonché quella di divenire, in seguito, proprietario dell’impianto realizzato dall’investitore privato.

Nella qualità di socio della CER, inoltre, il Comune di Cannalonga potrà usufruire di un contributo a fondo perduto del 40% (fondi PNRR) del costo complessivo degli interventi.

Questa iniziativa, che non costituisce un aggravio economico per le casse comunali in quanto si affida agli investimenti di capitale privato, apporterà a favore di tutti i soci della CER Cannalonga, presieduta da Nicola Antuoni, geometra, gli incentivi economici previsti dal GSE in rapporto all’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova esecuzione e consumata dai soci – cittadini o imprese – della Comunità Energetica stessa.

La CER Cannalonga, in definitiva, realizza gli obiettivi sociali, ambientali ed economici, verso i quali la normativa comunitaria e nazionale è orientata.