Cilento

Impatto con un cinghiale a Laureana Cilento: centauro cade dalla moto

Incidente a Laureana Cilento: un centauro di 40 anni si scontra con un cinghiale. Soccorso dal 118, l'uomo è fuori pericolo.

Di: Manuel Chiariello
Cinghiale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel comune di Laureana Cilento. Un centauro di 40 anni, residente del posto, è impattato violentemente contro un cinghiale che stava attraversando improvvisamente la carreggiata. L’uomo non ha avuto la possibilità di evitare l’animale né di frenare in tempo per arrestare la corsa. Lo scontro ha causato la rovinosa caduta dell’automobilista sull’asfalto, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori del 118.

Le condizioni del ferito e l’intervento dei soccorsi

Nonostante il forte impatto, il motociclista è in buone condizioni di salute. Decisivo è stato il tempestivo intervento del Soccorso Valcalore, partito dalla postazione di Santa Maria di Castellabate. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si è reso necessario inoltre il supporto del servizio veterinario dell’ASL per la rimozione della carcassa dell’ungulato dalla sede stradale.

Emergenza ungulati lungo le strade del Cilento

L’episodio rappresenta un’ulteriore testimonianza della costante pericolosità legata alla presenza di ungulati sulle arterie viarie del Cilento. La frequenza di sinistri stradali di questo tipo continua ad aumentare in modo considerevole sull’intero territorio, mantenendo altissima l’attenzione dei residenti e delle autorità locali sulla sicurezza della circolazione.

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