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Cinghiali sulle spiagge del Cilento: emergenza decoro tra Palinuro e Licosa

Emergenza cinghiali sulle spiagge del Cilento nell'estate 2026. Segnalazioni a Palinuro, Agnone e Castellabate: richiesto l'intervento del Parco

Di: Ernesto Rocco
Cinghiali sulle spiagge del Cilento: emergenza decoro tra Palinuro e Licosa

Spiagge affollate in questa stagione estiva, sia da turisti sia da cinghiali. Gli ungulati, che già da tempo nel corso dell’inverno si avvicinano ai centri abitati in cerca di cibo, in questa estate 2026 sono arrivati fin sulla spiaggia, del tutto incuranti della presenza dei bagnanti.

Anzi, sembra che inizino ad accettare la convivenza con l’uomo, considerato che ormai da tempo si vedono passeggiare in aree popolate, tra parcheggi, lungomari e abitazioni. Cercano qualcosa da mangiare, anche rifiuti, e così si assiste a cestini divelti e a spazzatura sparsa in strada. Un fenomeno che inizia a preoccupare: se prima i cinghiali erano una prerogativa delle aree interne, sempre più spesso affollano i centri abitati.

Allarme decoro urbano a Palinuro e Agnone Cilento

A Palinuro i residenti lanciano l’allarme per il decoro urbano a causa della spazzatura lasciata in strada dagli ungulati. Ad Agnone Cilento la presenza dei cinghiali è diventata una costante sul lungomare e nel parcheggio adiacente.

Avvistamenti a Punta Licosa e l’appello all’Ente Parco

Segnalazioni continue arrivano anche dal comune di Castellabate. In questo caso gli ungulati sono presenti a Punta Licosa, a ridosso della spiaggia, anch’essi a caccia di rifiuti. L’appello è rivolto al Parco affinché avvii politiche più incisive per la riduzione di questi animali.

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