“IlluminiAMO Serre”: un premio a chi installa le luci di Natale più belle. Ecco come partecipare

Anche i comuni degli Alburni si vestono a festa in vista del Natale e per stimolare la creatività dei cittadini, spronandoli a decorare le loro abitazioni e i loro esercizi commerciali così da rendere il paese ancora più luminoso, l’amministrazione comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, ha indetto il concorso natalizio “IluminiAMO Serre”, giunto alla sua II edizione. I partecipanti potranno abbellire, con decorazioni e addobbi natalizi immobili e spazi privati visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze e davanzali. Gli addobbi e le decorazioni natalizie, luminosi e non luminoso, ammessi al concorso dovranno essere allestiti a partire almeno dal 12 dicembre 2023 e dovranno permanere fino al 6 gennaio 2024.

Ecco come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, proprietari o conduttori degli immobili, residenti e non, senza limiti di età e senza limiti di espressione. Potranno partecipare singole persone, gruppi di cittadini e associazioni, attività commerciali con una o più installazioni purché realizzate nel territorio comunale e purchè rispettino i criteri per la sicurezza previsti dai regolamenti comunali vigenti. Le foto delle decorazioni create, da candidare al concorso, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2023 all’indirizzo mail: illuminiamoserre@gmail.com;

I premi

La valutazione finale sarà affidata esclusivamente ad una giuria popolare che potrà esprimersi mediante votazione tramite i canali social del Comune di Serre, su cui saranno pubblicate le foto ricevute. Gli utenti potranno esprimere il proprio voto lasciando un semplice “Mi piace”. La votazione sarà aperta fino alle ore 23.00 del giorno 6 Gennaio 2024.

Saranno assegnati tre premi, rispettivamente da 250, 150 e 100 euro agli autori delle decorazioni più gradite dalla giuria popolare.