Casaletto Spartano, niente luci di Natale: “sarebbe irrispettoso”

Il Comune di Casaletto Spartano è stato uno dei più colpiti dalla pandemia di coronavirus. In questa seconda ondata si è registrato un focolaio di covid che ha portato a decine di contagi e 4 decessi. Diverse persone sono tutt’ora in isolamento, altre sono ricoverate in ospedale. Ecco perché in vista del Natale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Concetta Amato, ha deciso di non installare le luminarie nel piccolo borgo.

“Ci apprestiamo a vivere un Natale anomalo – fanno sapere da palazzo di città – Arriva in un momento molto particolare per la nostra Comunità, fortemente scossa da questa pandemia. Per questo, come Amministrazione abbiamo deciso di non installare le luminarie natalizie. A nostro avviso sarebbe stato irrispettoso vestire a festa il nostro piccolo Comune con persone che in questo momento stanno soffrendo, persone che molto probabilmente non trascorreranno queste feste a casa e in famiglia e persone a cui abbiamo dovuto dire addio a causa del Covid. Questo singolare Virus ha colpito nel cuore la nostra comunità, lasciando ferite enormi”.

“Tuttavia, non possiamo dimenticarci dei nostri bambini e ragazzi che hanno vissuto e vivono le criticità più forti legate alla pandemia. Privati di momenti di socializzazione e di aggregazione”, precisano dall’amministrazione assicurando che ci saranno momenti dedicati a loro.

Infine un appello: “non dobbiamo dimenticare il significato dell’Avvento, dell’attesa del Natale, la speranza di una rinascita per questo chiediamo alle famiglie e alle attività commerciali di mettere in luce balconi, giardini e vetrine con originalità e creatività. Siamo convinti che lo spirito di unità che ci contraddistingue illuminerà il cammino verso il prossimo Natale”.