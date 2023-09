Il weekend è alle porte, ecco la programmazione nei cinema del Cilento e Diano

Il fine settimana è finalmente arrivato, e cosa c’è di meglio che trascorrere del tempo al cinema, immersi in storie avvincenti e avventurose? Se sei un appassionato di cinema, allora sei nel posto giusto, perché questo fine settimana ci sono alcune nuove uscite che non puoi assolutamente perdere. Dalla commedia all’azione, dal dramma al fantastico, c’è qualcosa per tutti i gusti. Prendi il tuo popcorn e preparati a un weekend di puro intrattenimento.

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 5 settembre

(Escluso venerdì 1° settembre)

Una commedia pericolosa: Unico spettacolo h. 19:00;

Oppenheimer: Unico spettacolo h. 21:00.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

Fino al 6 settembre (tranne il 2 settembre”

Ore 19:00 Blue Beetle

Fino al 6 settembre

Ore 21:00

Shark 2, l’abisso

Cinema Corallo, Acciaroli

3 Settembre

Ore 21

Elemental

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 6 settembre (escluso lunedì 4)

Ore 18:00 e ore 21:00

Sabato e Domenica solo ore 21:00 Mercoledì prezzo ridotto

Oppenheimer

Queste sono solo alcune delle interessanti opzioni che il cinema italiano offre questo fine settimana. Quindi, indipendentemente dal genere che ami, c’è qualcosa per tutti al cinema. Raccogli i tuoi amici o la tua famiglia e goditi un fine settimana ricco di emozioni, risate, e momenti indimenticabili al cinema. Buona visione!