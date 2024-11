Il Vallo di Diano unito contro la violenza sulle donne: il messaggio della Consulta delle Amministratrici

La Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, presieduta dall’assessore di Polla, Rossella Isoldi, in occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sulle Donne, ha diffuso un video messaggio nel quale tutte le amministratrici del territorio invitano le donne vittime di soprusi e violenze a non rimanere in silenzio e a denunciare.

Il messaggio

“Insieme possiamo fermare il silenzio e la violenza”, questo il messaggio diffuso dall’amministratrici del territorio che invitano anche a denunciare ogni forma di violenza, vessazione e sopruso al numero verde antiviolenza: 800 – 413300.

I femminicidi avvenuti

Un territorio quello del Vallo di Diano e del Tanagro, nel quale purtroppo, sono diversi i femminicidi avvenuti: da quello di Olena Tonkoshkurova, 50enne di nazionalità ucraina, uccisa a Polla da un giovane che dopo averla sgozzata ha dato fuoco al suo corpo. E poi il delitto irrisolto di Isabella Panzella, strangolata e lasciata in strada a Pertosa. Ed ancora il terribile delitto, di Violeta Senchiu a Sala Consilina. La mamma di tre bambini, bruciata viva dal suo compagno Gimmino Chirichella, morto poi in carcere.