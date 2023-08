Tanagro, Vallo di Diano e Alburni si tingono di granata

Si avvicina lo start per la nuova stagione, targata 2023-2024, nei principali campionati calcistici femminili.

Nella nostra provincia saranno ben due le formazioni presenti nei tornei a carattere nazionali tra manto erboso e parquet, ovvero, la Salernitana 1919 Women, alla seconda annata consecutiva nella Serie C femminile di calcio ad 11, e la Salernitana Femminile 1970, da 10 anni nelle manifestazioni nazionali, ai nastri di partenza della Serie B del futsal.

Vallo di Diano e Alburni accoglieranno la Salernitana Femminile 1970 e la Salernitana Women 1919



Le formazioni granata hanno scelto Alburni e Vallo Di Diano per preparare nei dettagli la partenza dei rispettivi campionati. La scelta tende a dare, anche, un forte segnale di identità territoriale e contribuendo, nel contempo, anche alla promozione turistica di parte della nostra meravigliosa provincia. Una location perfetta, dunque, nel cuore del territorio salernitano, dove tranquillità, aria pura, corretta alimentazione, lavoro atletico-tecnico e concentrazione saranno gli elementi fondamentali per ripartire al meglio.

A Polla alloggerà, oltre alla Primavera maschile infatti, tra il 28 agosto ed il 3 settembre la prima squadra in rosa del team presieduto da Danilo Iervolino, la cui gestione, da questa stagione, è stata affidata alla Salernitana Femminile 1970 del Presidente Pizzicara. L’undici granata, inserito come nel passato anno nel girone C, svolgerà le doppie sedute di allenamento, invece, sull’ottimo campo in sintetico di Caggiano.

A Postiglione, poi, dal 31 agosto al 3 settembre sarà presente, anche, il quintetto capeggiato da Domenico Pizzicara,. La squadra di mister Lanteri, collocata nel gruppo D quest’anno con cinque trasferte in Sicilia, conferma ormai da anni ormai gli Alburni come meta per la propria preparazione. Coinvolti saranno anche i comuni di Petina e Sicignano degli Alburni.