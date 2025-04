Il valdianese Pietro Campiglia si candida alla carica di Rettore dell’Università di Salerno

È ufficiale la candidatura del professore Pietro Campiglia alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il sessennio 2025–2031. Originario di Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, Campiglia vanta una lunga e prestigiosa carriera accademica ed è stato, fino a poco tempo fa, Direttore del Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Ateneo salernitano.

L’annuncio

L’annuncio è arrivato durante il Consiglio di Dipartimento del DIFARMA, dove lo stesso docente ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a presentare la propria candidatura: “Con entusiasmo e senso di responsabilità metto a disposizione della nostra comunità accademica il bagaglio di esperienze, umane e scientifiche, che ho maturato in questi anni. Mi impegno a rappresentare e valorizzare tutte le anime dell’Ateneo: gli studenti, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che ogni giorno, con il loro impegno, sostengono la crescita dei nostri studenti e della nostra istituzione.”

Campiglia è una figura di spicco nel panorama universitario e scientifico nazionale

Nei mesi scorsi è stato insignito, presso il Campidoglio di Roma, del prestigioso Premio Internazionale Valore Coraggio, assegnato dalla Fondazione Italia Sostenibile. Un riconoscimento che ha celebrato i risultati ottenuti sotto la sua guida al DIFARMA tra il 2018 e il 2024, soprattutto nel campo della ricerca scientifica, con oltre 37 milioni di euro di finanziamenti attivati. Il professore si è distinto, in particolare, per la capacità di trasformare i fondi ottenuti in progetti concreti, favorendo l’innovazione, la produttività scientifica e il consolidamento delle relazioni internazionali del Dipartimento.

La sua candidatura si inserisce ora nel quadro di un Ateneo che guarda con sempre maggiore attenzione alla valorizzazione delle eccellenze e alla crescita sostenibile del territorio.