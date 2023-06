Il Tg di InfoCilento del 28 Giugno 2023

Ecco il sommario con i principali titoli dell’edizione di oggi: Provincia, incidenti mortali sulle strade salernitane: due vittime nelle ultime 24 ore; Sindacati convocano incontro a Sapri per discutere del futuro dell’ospedale; Fondazione Vassallo: importante successo per il primo evento nazionale della Dieta Mediterranea a Roscigno Vecchia Castellabate, Premio Pio Alferano presentati i libri il del giorno dopo Firmato l’accordo per il Parco Culturale Ecclesiale del Vallo di Diano Casal Velino, tutto pronto per Areneide – Il Festival delle sculture di sabbia.